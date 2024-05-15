Где снимали сериал «Кошка»?

Наш ответ:

«Кошка» — российский детективный сериал Карена Оганесяна, вышедший в мае 2023 года в онлайн-кинотеатре START. События разворачиваются в приморском городке, так что в качестве главной рабочей локации был выбран Калининград. По словам Оганесяна, проект изначально разрабатывался с прицелом на съемки в этом городе. Львиная доля материала была отснята именно там. Остальные сцены снимались в студийных павильонах в Москве.



Оганесян утверждает, что очень любит Калининград, а здешняя атмосфера, включая море и архитектуру, пошла на пользу излагаемой истории. Исполнительница заглавной роли Анастасия Тодореску тоже призналась в любви к Калининграду, назвав его уютным и комфортным. Актриса также отметила «шикарное» море и «сумасшедший» ветер, из-за которого члены съемочной команды то и дело мерзли.



«Кошка» повествует о следователе Оксане Кошкиной (Тодореску), которая занимается делом о пропаже детей.