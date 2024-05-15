Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Где снимали сериал «Кошка»?

Где снимали сериал «Кошка»?

Олег Скрынько 15 мая 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Кошка» — российский детективный сериал Карена Оганесяна, вышедший в мае 2023 года в онлайн-кинотеатре START. События разворачиваются в приморском городке, так что в качестве главной рабочей локации был выбран Калининград. По словам Оганесяна, проект изначально разрабатывался с прицелом на съемки в этом городе. Львиная доля материала была отснята именно там. Остальные сцены снимались в студийных павильонах в Москве.

Оганесян утверждает, что очень любит Калининград, а здешняя атмосфера, включая море и архитектуру, пошла на пользу излагаемой истории. Исполнительница заглавной роли Анастасия Тодореску тоже призналась в любви к Калининграду, назвав его уютным и комфортным. Актриса также отметила «шикарное» море и «сумасшедший» ветер, из-за которого члены съемочной команды то и дело мерзли.

«Кошка» повествует о следователе Оксане Кошкиной (Тодореску), которая занимается делом о пропаже детей.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Кошка
Кошка детектив, драма, триллер
2023, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
«А мама у Дяди Федора горяча»: что показали в свежем 4-хминутном трейлере фильма «Простоквашино» Андреасяна (видео)
Среди криминальных драм в России есть особенные проекты: эти 3 сериала обсуждают больше остальных
Джоффри из «Игры престолов» развенчал главный миф: актер впервые рассказал, куда пропал с экранов
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel
Человек-паук должен впервые появиться в киновселенной DC: Джеймс Ганн признал Marvel каноном и готов к кроссоверу
Снова тихий мальчик, снова пробуждение силы: не грустите, что «Дандадан» закончился — уже 3 октября его создатели порадуют похожей новинкой
Marvel нервно курит в сторонке: лучшие экранные злодеи, появившиеся в сериалах от HBO
«100% от Дани»: от кого на самом деле ребенок у Вики в «Мажоре» — сценаристы до последнего держали интригу
Главный герой «Аватара» стал гениальным злодеем: этот новый триллер хвалят 9 зрителей из 10 — идеален для вечера понедельника
Ставка на «Оскар»: новый боевик с ДиКаприо показал скромный старт — и ему все равно удалось переписать историю
«Есения» была хитом, но он не уступал: в СССР многие обожали вестерн с рейтингом 7.7 — вышел 65 лет назад и собрал 67 млн человек
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше