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Где снимали сериал «Кормилица»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 27 мая 2026 Дата обновления ответа: 27 мая 2026

Съемки 8-серийной мелодрамы «Кормилица» (2026) режиссера Оксаны Байрак проходили в Москве и Подмосковье. Производственный процесс многосерийного фильма стартовал в столичном регионе в марте 2026 года, а премьера состоялась 20 апреля на платформе «Смотрим».

О чем сериал

В центре сюжета — Олег и Ольга, которые со стороны кажутся идеальной парой, достойной зависти. Они вместе уже 25 лет, но в их отношениях продолжают царить любовь и взаимопонимание. Однако идиллия терпит крах, когда Ольга узнает две новости. Во-первых, Ольге наконец-то удается забеременеть. Во-вторых, ей становится известно, что Олег изменяет ей с другой женщиной.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Оксана Байрак
Oksana Bayrak

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Кормилица
Кормилица мелодрама, драма
2026, Россия
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