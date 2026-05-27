Где снимали сериал «Кормилица»?

Посыпаю банановую кожуру солью и радуюсь своей находке: сказочный лайфхак особенно выручает в июне

Скажете это гаишнику – 45 000 рублей вместе с правами улетят в трубу: 3 коварные фразы

Даже старые одеяла вновь пахнут свежестью: 6 простых хитростей помогают освежить их от пыли без стирки

Включил «Трех богатырей», а в них нет правды о прошлом Алеши: отвечаем, где родился и умер былинный молодец

Море, море, тест бездонный: слабо угадать хотя бы 3/5 советских фильмов по летним кадрам

«Крутой сериал, "Игра престолов" моего детства»: лучшая взрослая сказка из всех, что однажды показывали по ТВ

В 3-м сезоне «Дома дракона» убьют самого раздражающего персонажа, но есть и плохая новость: «Сценаристы делают все, чтобы меня никто не любил»

«Те, которые плавать не умеют — те тест проходят»: вспомните старый фильм по кадру с лагерем

«Гравити Фолз» закончился, но Disney подготовили сюрприз: вместо Мейбл и Диппера с монстрами будут бороться два друга

Человек вампиру — волк: отец Беллы в «Сумерках» скрыл страшную правду о прошлом дочки, и это частично подтвердила даже Стефани Майер