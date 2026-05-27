Где снимали сериал «Кормилица»?

Съемки 8-серийной мелодрамы «Кормилица» (2026) режиссера Оксаны Байрак проходили в Москве и Подмосковье. Производственный процесс многосерийного фильма стартовал в столичном регионе в марте 2026 года, а премьера состоялась 20 апреля на платформе «Смотрим».
В центре сюжета — Олег и Ольга, которые со стороны кажутся идеальной парой, достойной зависти. Они вместе уже 25 лет, но в их отношениях продолжают царить любовь и взаимопонимание. Однако идиллия терпит крах, когда Ольга узнает две новости. Во-первых, Ольге наконец-то удается забеременеть. Во-вторых, ей становится известно, что Олег изменяет ей с другой женщиной.
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