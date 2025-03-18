Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Где снимали сериал "Комиссар Рекс"?

Где снимали сериал "Комиссар Рекс"?

Олег Скрынько 18 марта 2025 Дата обновления: 18 марта 2025
Наш ответ:

«Комиссар Рекс» — легендарный сериал, завоевавший популярность почти в 50 странах и удостоенный множества наград. Изначально его снимали в Австрии, но в 2004 году, после 10 сезонов, проект закрыли. Однако спустя три года итальянские продюсеры возобновили производство, переместив действие из Вены в Рим.

Сюжет вращается вокруг немецкой овчарки по имени Рекс — полноправного сотрудника отдела расследования убийств Венской криминальной полиции. Его острый нюх, бесстрашие и преданность коллегам делают его опасным противником для преступников. Рекс всегда оказывается там, где нужна скорость, ловкость или защита напарника. Но вне службы он — обычная собака: обожает игры, охоту за лакомствами и порой даже оставляет хозяина без обеда, невинно виляя хвостом.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Комиссар Рекс
Комиссар Рекс драма, криминал
2008, Италия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
«А мама у Дяди Федора горяча»: что показали в свежем 4-хминутном трейлере фильма «Простоквашино» Андреасяна (видео)
«Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах
Джоффри из «Игры престолов» развенчал главный миф: актер впервые рассказал, куда пропал с экранов
Снова тихий мальчик, снова пробуждение силы: не грустите, что «Дандадан» закончился — уже 3 октября его создатели порадуют похожей новинкой
«100% от Дани»: от кого на самом деле ребенок у Вики в «Мажоре» — сценаристы до последнего держали интригу
Главный герой «Аватара» стал гениальным злодеем: этот новый триллер хвалят 9 зрителей из 10 — идеален для вечера понедельника
Marvel нервно курит в сторонке: лучшие экранные злодеи, появившиеся в сериалах от HBO
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel
В каком сезоне убьют Вику из сериала «Мажор»: вспоминаем, кто это сделал — и чем трагедия обернулась в итоге
У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать
Человек-паук должен впервые появиться в киновселенной DC: Джеймс Ганн признал Marvel каноном и готов к кроссоверу
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше