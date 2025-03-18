Где снимали сериал "Комиссар Рекс"?

Наш ответ:

«Комиссар Рекс» — легендарный сериал, завоевавший популярность почти в 50 странах и удостоенный множества наград. Изначально его снимали в Австрии, но в 2004 году, после 10 сезонов, проект закрыли. Однако спустя три года итальянские продюсеры возобновили производство, переместив действие из Вены в Рим.



Сюжет вращается вокруг немецкой овчарки по имени Рекс — полноправного сотрудника отдела расследования убийств Венской криминальной полиции. Его острый нюх, бесстрашие и преданность коллегам делают его опасным противником для преступников. Рекс всегда оказывается там, где нужна скорость, ловкость или защита напарника. Но вне службы он — обычная собака: обожает игры, охоту за лакомствами и порой даже оставляет хозяина без обеда, невинно виляя хвостом.