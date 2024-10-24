Где снимали сериал «Княжна милосердия»?

Меню
Олег Скрынько 24 октября 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Княжна милосердия» — масштабный исторический сериал, действие которого разворачивается в 1878 году. Шоу начало выходить в онлайн-кинотеатре «Смотрешка» 18 октября 2024 года, тогда как телепремьера состоялась 21 октября на канале «Россия». Это история об отважной княгине Софье, которая готова совершить любые подвиги, чтобы уберечь своего любимого мужа Александра Раевского. Сначала она вызволяет его из турецкого плена, а затем спасает от каторги.

Съемки прошли в нескольких местах. Так, творческая команда работала в Кисловодске на северном склоне Кавказского хребта, где был выстроен русский солдатский лагерь и полевой госпиталь и лагерь турецких пленных. Также съемки имели место в Турции на студии Tims, где также велось производство хитового костюмированного сериала «Великолепный век». Также в Турции работа велась в деревне Адатепе, где тоже были возведены специальные декорации. Немалая часть материала была снята в Санкт-Петербурге. Съемки прошли в Мраморном дворце, в усадьбе в Елизаветино, в музее Некрасова, а также в Петропавловской крепости и во Всероссийском обществе глухих на Галерной улице.

Княжна милосердия исторический, мелодрама
2024, Россия
