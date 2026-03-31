Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Где снимали сериал "Князь Андрей"?

Где снимали сериал "Князь Андрей"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 31 марта 2026 Дата обновления ответа: 31 марта 2026

«Князь Андрей» — исторический сериал отечественного производства, рассказывающий о событиях далекого прошлого, воссозданных с предельной аутентичностью.

Где проходили съемки  

Сериал «Князь Андрей» снимали в следующих локациях России. Его снимали при поддержке Суздальского музея-заповедника: специалисты помогали сохранить историческую достоверность на всех этапах. Основные съёмки прошли во Владимирской области — в Суздале, Владимире, Боголюбове, Кидекше и Юрьеве-Польском, где тысячу лет назад происходили реальные события. В массовых сценах участвовали местные жители.

Часть эпизодов создали в тверских локациях и на площадках московского кинокластера «Москино», где построили масштабные декорации древнего Боголюбова. В кадре появились подлинные памятники: Храм Покрова на Нерли, Георгиевский собор, церковь Бориса и Глеба в Кидекше. Рядом с храмом Покрова художники воссоздали древнюю пристань и торговую площадь, а по реке пустили ладьи. Отдельные сцены снимали в Ростовской области: цветущие степи и табуны диких лошадей добавили проекту визуального размаха.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Князь Андрей
Князь Андрей исторический, драма
2026, Россия
0.0
