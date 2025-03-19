Где снимали сериал "Киллер"?

Наш ответ:

«Киллер» - отечественный сериал 2022 года. Его съемки производились на территории Москвы.



Напомним вам сюжет сериала. Бывший полицейский сталкивается в суде со своим давним врагом — человеком, который шесть лет назад убил его напарника и отправил его самого за решётку. Преступника вновь обвиняют в заказном убийстве, но тот снова выходит на свободу. Все годы в тюрьме герой жил лишь жаждой мести, но, встав на этот путь, он сталкивается с опасными и влиятельными людьми. Чтобы выжить, ему приходится согласиться на убийство по заказу. Однако судьба вмешивается: после тяжёлой аварии он теряет память. Теперь он не знает ни кто он, ни кого должен убить, получая шанс начать жизнь с чистого листа.