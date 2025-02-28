Меню
Где снимали сериал "Казанова"?

Олег Скрынько 28 февраля 2025 Дата обновления: 28 февраля 2025
Наш ответ:

Съемки сериала «Казанова» осуществлялись в Москве и частично в Зеленограде.

Кратко напомним вам о сюжете популярного шоу. Москва, 1978 год, в преддверии Олимпийских игр. В столице СССР участились случаи мошенничества, жертвами которого стали состоятельные и влиятельные женщины. Все потерпевшие описывают преступника одинаково: обаятельный и интеллигентный мужчина средних лет с удивительной способностью вызывать доверие. Когда заместитель председателя райисполкома пытается покончить с собой, за дело берутся капитан милиции Шмаков и старший лейтенант Полина Новгородцева. Для Казановы, как прозвали преступника, расследование становится личным вызовом. Он планирует очередную аферу, но на этот раз ситуация выходит из-под контроля.
 

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Казанова
Казанова драма, детектив
2020, Россия
0.0
