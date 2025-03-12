Меню
Где снимали сериал «Казанова в бегах»?

Олег Скрынько 12 марта 2025 Дата обновления: 12 марта 2025
Наш ответ:

«Казанова в бегах» — второй сезон сериала «Казанова». Дебютный сезон вышел в 2020 году, тогда как продолжение стартовало 3 марта 2025 года. Действие сиквела разворачивается незадолго до Олимпийских игр 1980 года. Съемки проходили в Москве. Сцены в Риге, Эстонии и на Байконуре были отсняты в Минералогическом музее имени Ферсмана, Институте биохимии, отеле «Советский», культурном центре «Зеленоград», в парке имени Горького, а также в центральной библиотеке Выборга (Алвара Аалто). Также производство велось на «Москино» — там были запечатлены сцены в самолете, поезде и на вокзале. Еще одной важной локацией стала Абхазия.

