Где снимали сериал «Капкан для монстра» (2020)?

Наш ответ:

Съемки сериала «Капкан для монстра» прошли в Ростове-на-Дону и Ростовской области. Погони со взрывами снимали в Ботаническом саду, а ростовский загс стал тверским Следственным комитетом. В кадре появляется также Государственный архив. Так как главный герой работает в Москве, а съемки проходили в Ростовской области, то съемочной группе приходилось в Ростове-на-Дону искать дворы, схожие с московскими. В качестве Твери был снят микрорайон Авиагородок в городе Батайске. Последние дни съемок совпали со сложной эпидемиологической обстановкой, но съемки удалось завершить без ограничений.