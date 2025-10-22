«Как приручить лису» — криминальная драма, которая начала выходить на Okko осенью 2025 года.

Где снимали сериал «Как приручить лису»

Съемки сериала «Как приручить лису» проходили главным образом в Новосибирске и его живописных окрестностях. Создатели стремились передать мрачную поэтику сибирской глубинки — ту самую смесь природной дикости и тревожного безмолвия, в которой разворачивается история. Вместо декораций команда выбрала реальные локации: холодные леса, пустые трассы и полуразрушенные деревенские дома. Эти пейзажи не просто фон — они становятся равноправными героями, отражающими внутреннее состояние персонажей и усиливающими ощущение отчуждения и тайны.



Съёмки проходили в суровых погодных условиях: промозглый ветер, снег и густой туман создавали нужное настроение тревожного реализма. В одной из серий действие переносится в Екатеринбург, где в кадре появляется Дом Севастьянова — узнаваемая архитектурная доминанта, связанная с линией старого уголовного дела.



Такой выбор натуры придаёт сериалу подлинность и визуальную глубину. Новосибирск и его окрестности превращаются в живое пространство, полное скрытых символов, где каждый кадр дышит холодом, одиночеством и предчувствием неизбежной разгадки.