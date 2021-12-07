Где снимали сериал «Кадетство»?

Наш ответ:

В этом году исполняется пятнадцать лет сериалу «Кадетство», одному из культовых телешоу двухтысячных, которое породило целую субкультуру, огромную фанбазу и множество мемов, которые встречаются в Интернете и по сей день. При этом мало кто знает, что все три сезона «Кадетства» снимались в реальном суворовском училище. Это было бывшее Калининское, ныне Тверское суворовское военное училище, обучение в котором велось с 1943 года. На телеэкранах появилось не только само училище, но и многие его обитатели: реальные суворовцы были заняты на съемках в качестве актеров массовки. Это не только придавало сериалу правдоподобности, но и помогало юным актерам имитировать поведение настоящих курсантов. Можно было бы подумать, что руководство училища будет не очень довольно постоянной занятостью своих учеников, но начальник училища, генерал-майор Юрий Иванович Федоров, напротив, говорил о деятельности съемочной группы с большим одобрением.