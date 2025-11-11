Где снимали сериал "Излечу твои раны"?

«Излечу твои раны» — телесериал ИВИ, который вышел на экраны в 2025 году.
Синопсис гласит:
В 2007 году акушер-гинеколог Женя совершает роковую ошибку, в результате которой новорожденная Катя получает травму. Не в силах справиться с чувством вины, она уходит из медицины. Спустя 18 лет судьба сводит её с повзрослевшей Катей и её отцом Павлом, между которым и Женей вспыхивает роман, отравлённый страшной тайной её прошлого.
Съемки сериала «Излечу твои раны» проходили в Уфе. 24 июня с 8:00 до 15:00 для этого даже закрывали проезд по улице Тукаева и вводили ограничения на улицах Зайнулы Расулева и Салавата, а также на парковке у сада имени Салавата Юлаева.
