Где снимали сериал "Излечу твои раны"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Дата ответа: 11 ноября 2025

«Излечу твои раны» — телесериал ИВИ, который вышел на экраны в 2025 году.

Синопсис гласит:

В 2007 году акушер-гинеколог Женя совершает роковую ошибку, в результате которой новорожденная Катя получает травму. Не в силах справиться с чувством вины, она уходит из медицины. Спустя 18 лет судьба сводит её с повзрослевшей Катей и её отцом Павлом, между которым и Женей вспыхивает роман, отравлённый страшной тайной её прошлого.

Где снимали сериал «Излечу твои раны»

Съемки сериала «Излечу твои раны» проходили в Уфе. 24 июня с 8:00 до 15:00 для этого даже закрывали проезд по улице Тукаева и вводили ограничения на улицах Зайнулы Расулева и Салавата, а также на парковке у сада имени Салавата Юлаева.



Излечу твои раны
Излечу твои раны мелодрама
2025, Россия

