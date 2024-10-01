Где снимали сериал «Исправление и наказание»?

Наш ответ:

«Исправление и наказание» — российский комедийный сериал, выходящий на телеканале ТНТ. Шоу стартовало в 2022 году и на данный момент насчитывает два сезона. Второй начал выходить осенью 2024 года. Основное действие разворачивается на территории колонии-поселения. Снимались соответствующие сцены в стенах закрытой военной части, расположенной в Балашихе. Чтобы добиться максимальной аутентичности, создатели проекта наладили контакт со ФСИН России, которая предоставила консультантов. Кроме того, творческая команда во главе с продюсером и автором идеи Ямуром Гильмутдиновым лично ознакомилась с порядками и атмосферой настоящей колонии. Гильмутдинов в интервью по поводу создания сериала поделился, что некоторые локации внутри колонии были «немного приукрашены» художниками-декораторами, чтобы «оживить» картинку.