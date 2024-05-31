Где снимали сериал «Исчезнувшие»?

Меню
Олег Скрынько 31 мая 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Исчезнувшие» — многосерийная детективная драма, производством которой занимались новозеландские и ирландские кинематографисты. Премьера состоялась в 2023 году. Сезон насчитывает шесть эпизодов. По сюжету вышедший было на пенсию сыщик из Дублина по имени Тео Рихтер вынужден отправиться в заокеанскую командировку, чтобы расследовать в пропажу своих соотечественников-туристов. Инцидент произошел в новозеландском селении, где ранее уже случалось подобное. Напарницей Рихтера становится местная полицейская Диана Гуйя. Съемки сериала проходили в 2022 году там же, где разворачиваются события — на Северном острове в Новой Зеландии. Правда, город Маунт-Аффинити, показанный в шоу, является вымышленным. Эти земли являются ареалом обитания народа маори, чьи представители тоже появляются на экране.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Исчезнувшие
Исчезнувшие драма, криминал, детектив
2023, Новая Зеландия/Ирландия
0.0
