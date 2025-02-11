Где снимали сериал "Интерны"?

«Интерны» - сериал, события которого целиком разворачиваются на территории больницы. Несмотря на поразительную аутентичность, помещение воссоздавалось в павильонах «Моей студии», где и проходили съемки ситкома.
Также напоминаем вам сюжет народного хита, полюбившегося миллионам россиян. Сериал рассказывает о буднях молодых интернов, которые из-за неопытности постоянно попадают в забавные и нелепые ситуации. Их наставник — заведующий терапевтическим отделением Андрей Евгеньевич Быков — строгий, но харизматичный врач, предпочитающий жёсткие методы обучения и не упускающий случая подшутить над подопечными. Наблюдать за интернами и помогать Быкову помогают его давний друг, заведующий кожно-венерологическим отделением Иван Натанович Купитман, а также старшая медсестра Любовь Михайловна Скрябина (позже — Маргарита Павловна Королёва). Порядок в больнице поддерживает главный врач Анастасия Константиновна Кисегач.
