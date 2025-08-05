Где снимали сериал «Инкассаторы»?

Наш ответ:

«Инкассаторы» — российская криминальная комедия телеканала ТНТ. Шоу также доступно в онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск», PREMIER и «Большое ТВ». Первый сезон, состоящий из тринадцати эпизодов, вышел в июле 2025 года. По сюжету действие разворачивается в некоем неназванном провинциальном городе, но натурные съемки проходили в Москве. Остальная часть материала была отснята в студийных павильонах. Творческая команда уложилась в два с половиной месяца — с ноября по декабрь 2024 года.



Главные герои — опытные инкассаторы Виктор и Сергей, которые при этом всегда попадают в неприятности. Однажды на них нападают грабители, что привело к смертельно опасной схватке. В дальнейшем Виктор и Сергей узнают, что это ограбление организовал их босс. Тогда напарники решают отомстить — они собираются ограбить самих себя.