Где снимали сериал «Инкассаторы»?

Олег Скрынько 5 августа 2025 Дата обновления: 5 августа 2025
Наш ответ:

«Инкассаторы» — российская криминальная комедия телеканала ТНТ. Шоу также доступно в онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск», PREMIER и «Большое ТВ». Первый сезон, состоящий из тринадцати эпизодов, вышел в июле 2025 года. По сюжету действие разворачивается в некоем неназванном провинциальном городе, но натурные съемки проходили в Москве. Остальная часть материала была отснята в студийных павильонах. Творческая команда уложилась в два с половиной месяца — с ноября по декабрь 2024 года.

Главные герои — опытные инкассаторы Виктор и Сергей, которые при этом всегда попадают в неприятности. Однажды на них нападают грабители, что привело к смертельно опасной схватке. В дальнейшем Виктор и Сергей узнают, что это ограбление организовал их босс. Тогда напарники решают отомстить — они собираются ограбить самих себя.

Инкассаторы
Инкассаторы комедия
2025, Россия
0.0
