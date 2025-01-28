Где снимали сериал "Инъекция любви"?

Наш ответ:

На канале «Домашний» в 2014 году был показан новый сериал «Инъекция любви», съёмки которого проходили в Подмосковье на специально построенных декорациях. Между тем показанный город Камышинск действительно существует в России.



В центре событий — история молодого хирурга Анны Пироговой, чья жизнь рушится в миг. Во время медового месяца она узнаёт, что у мужа Кирилла есть вторая семья: его пациентка ждёт ребёнка. К тому же, её лучшая подруга и коллега скрывала эту правду. Не найдя поддержки у матери, которая считает Кирилла идеальным мужем, Анна уезжает к отцу, с которым не общалась десять лет. Однако жизнь в маленьком Камышинске только добавляет трудностей: конфликты с отцом, разочарования и новые вызовы. Погружаясь в судьбы своих пациентов, Анна постепенно учится понимать себя и окружающих, обретая внутреннюю гармонию.