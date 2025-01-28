Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Где снимали сериал "Инъекция любви"?

Где снимали сериал "Инъекция любви"?

Олег Скрынько 28 января 2025 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

На канале «Домашний» в 2014 году был показан новый сериал «Инъекция любви», съёмки которого проходили в Подмосковье на специально построенных декорациях. Между тем показанный город Камышинск действительно существует в России.

В центре событий — история молодого хирурга Анны Пироговой, чья жизнь рушится в миг. Во время медового месяца она узнаёт, что у мужа Кирилла есть вторая семья: его пациентка ждёт ребёнка. К тому же, её лучшая подруга и коллега скрывала эту правду. Не найдя поддержки у матери, которая считает Кирилла идеальным мужем, Анна уезжает к отцу, с которым не общалась десять лет. Однако жизнь в маленьком Камышинске только добавляет трудностей: конфликты с отцом, разочарования и новые вызовы. Погружаясь в судьбы своих пациентов, Анна постепенно учится понимать себя и окружающих, обретая внутреннюю гармонию.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Инъекция любви
Инъекция любви мелодрама
2024, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Netflix сделал ставку на историю пивной империи — и не прогадал: у сериала «Дом Гиннесса» уже рейтинг 80 %
Не «Острые козырьки», ведь минусы все же есть: на Netflix вышел новый сериал от Найта, и вот что получилось
Думаете, Терминатору еда ни к чему? А вот зачем Т-800 жует вафлю — и почему это не ошибка Джеймса Кэмерона
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше