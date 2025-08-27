Где снимали сериал «Игра престолов»?

«Игра престолов» — один из главных сериалов XXI века, завоевавший многомиллионную армию зрителей по всему миру. Необычайная популярность шоу позволила создателям значительно увеличить бюджет проекта и, соответственно, географию съемок.
Большая часть «Игры престолов» была снята на студии Paint Hall в Белфасте, Северная Ирландия, где были выстроены основные декорации. В то же время в сериале есть много сцен, снятых на натуре. Эта часть материала была запечатлена преимущественно в Северной Ирландии и в Исландии (национальный парк Ватнайокюдль, пещера Грьоутагьяу). Кроме того, съемочная команда работала в Хорватии (города Дубровник и Шибеник), Шотландии (замок Дун), Ирландии (замок Данлюс), Греции (скалы Метеора), Испании (Севильский Алькасар, природный парк Барденас-Реалес, замок Сафра), Марокко (город Эс-Сувейра) и на Мальте (форт Маноэль).
