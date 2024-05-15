Где снимали сериал и фильм «Триггер»?

Наш ответ:

«Триггер» — популярный российский сериал об эксцентричном психологе Артеме Стрелецком, который предпочитает лечить своих клиентов без какой-либо деликатности и обходительности. Напротив, он их едко задевает и провоцирует. В первом сезоне (2020) Стрелецкий проживает в московском офисе своего приятеля в бизнес-центре, тогда как во втором (2022) герой поселяется в помещении на стройке у бизнес-центра. Съемки прошли в Москве и подмосковном поселке Лыткарино.



В 2023 году вышел полнометражный «Триггер. Фильм», который является продолжением сериала. По сюжету Стрелецкий покидает Москву и вместе с сыном отправляется в приморский городок. Там он начинает работать барменом. Студийная часть съемок прошла на «Ленфильме», тогда как натурные съемки имели место в Калининграде. Одной из локаций также стал маленький городок Сортавалу, расположенный в Карелии недалеко от Санкт-Петербурга. Съемки в этом месте проходили во время белых ночей.