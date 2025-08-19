Меню
Где снимали сериал «Хирург»?

Олег Скрынько 19 августа 2025 Дата обновления: 1 сентября 2025
Наш ответ:

«Хирург» — российский многосерийный триллер, премьера которого состоялась 31 июля 2025 года в онлайн-кинотеатрах START и «Иви». Сезон включает восемь эпизодов.

Где проходили съемки?

Согласно имеющейся в сети информации, съемки имели место в Москве и Московской области. Началась работа на площадке в июне 2024 года. Точные локации не называются, но известно, что творческая команда работала на болотах и лесах близ Москвы, а также на заброшенных военных полигонах.

О чем сериал

В центре сюжета — одаренный хирург Сергей Коваленко, который пошел наперекор совести ради того, чтобы добыть средства на свои исследования. Дело в том, что Сергей принимает участие в нелегальной торговле органами, которая подпольно происходит в элитной трансплантологической клинике. Это дело расследует журналистка Марина, которая также является любовницей Сергея. Заканчивается тем, что Сергей попадает в тюрьму за то, что якобы убил Марину. Спустя три года он сбегает и берется выяснить, кто его подставил.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Хирург
Хирург драма, триллер
2025, Россия
0.0
