Где снимали сериал «Хирург»?

«Хирург» — российский многосерийный триллер, премьера которого состоялась 31 июля 2025 года в онлайн-кинотеатрах START и «Иви». Сезон включает восемь эпизодов.

Где проходили съемки?

Согласно имеющейся в сети информации, съемки имели место в Москве и Московской области. Началась работа на площадке в июне 2024 года. Точные локации не называются, но известно, что творческая команда работала на болотах и лесах близ Москвы, а также на заброшенных военных полигонах.

О чем сериал