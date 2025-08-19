Где снимали сериал «Хирург»?

«Хирург» — российский многосерийный триллер, премьера которого состоялась 31 июля 2025 года в онлайн-кинотеатрах START и «Иви». Сезон включает восемь эпизодов.
Согласно имеющейся в сети информации, съемки имели место в Москве и Московской области. Началась работа на площадке в июне 2024 года. Точные локации не называются, но известно, что творческая команда работала на болотах и лесах близ Москвы, а также на заброшенных военных полигонах.
В центре сюжета — одаренный хирург Сергей Коваленко, который пошел наперекор совести ради того, чтобы добыть средства на свои исследования. Дело в том, что Сергей принимает участие в нелегальной торговле органами, которая подпольно происходит в элитной трансплантологической клинике. Это дело расследует журналистка Марина, которая также является любовницей Сергея. Заканчивается тем, что Сергей попадает в тюрьму за то, что якобы убил Марину. Спустя три года он сбегает и берется выяснить, кто его подставил.
