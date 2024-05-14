Где снимали сериал HBO «Чернобыль»?

«Чернобыль» — признанный американский мини-сериал, созданный американским телеканалом HBO. Премьера состоялась в 2019 году.
Основная часть съемок прошла в Вильнюсе, Литва. Режиссер Йохан Ренк не смог отправиться в город Припять, где по сюжету происходят события. В итоге выбор творческой команды пал столицу Литвы. В сериале появляются Игналинская АЭС, Центр культуры и спорта при Министерстве внутренних дел Литвы, Музей оккупации и борьбы за свободу, бывшая правительственная гостиница в районе Жверинас и Факультет архитектуры Вильнюсского технического университета имени Гедиминаса.
Многие сцены отсняты в Киеве, Украина. Локациями в этом городе стали Институт ядерных исследований НАН Украины, Киевское море, бассейн Киевского национального университета строительства и архитектуры, Национальная библиотека Украины имени В. И. Вернадского, Киевский политехнический институт, улица Богдана Хмельницкого, Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко и другие.
