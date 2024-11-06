Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Где снимали сериал "Гусар"?

Где снимали сериал "Гусар"?

Олег Скрынько 6 ноября 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

"Гусар" – один из самых ярких комедийных проектов ТНТ, который за короткий срок завоевал сердца зрителей и триумфально вернулся со вторым сезоном. Съемки проходили в Москве, а для исторических эпизодов команда переместилась на живописные поля, где воссоздали атмосферу прошлого с помощью аутентичных костюмов и деталей.

Сюжет вновь погружает нас в абсурдный водоворот времен: благодаря эксперименту ученого-энтузиаста из 1812 года в современность перемещается поручик Григорий Савельевич Рыльский, гусар с лейб-гвардии. Гусар оказывается в квартире молодого ученого Мити, который и без того переживает непростой период на грани развода. Когда попытка вернуть гостя в его время проваливается из-за сломанной машины времени, Рыльский остается в XXI веке. Так начинается череда комических ситуаций, когда Гусару предстоит столкнуться с современными нравами и технологиями, что вызывает немало смешных и абсурдных ситуаций.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Гусар
Гусар комедия, фантастика
2020, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
На такой круиз работать пришлось минимум бы полгода: в Сети подсчитали, сколько выложил за путешествие Горбунков из «Бриллиантовой руки»
Netflix сделал ставку на историю пивной империи — и не прогадал: у сериала «Дом Гиннесса» уже рейтинг 80 %
Уход любимых героев и другие причины, по которым 5-й сезон «Спасской» можно было и не снимать: мнение зрителей
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше