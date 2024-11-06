Где снимали сериал "Гусар"?

Наш ответ:

"Гусар" – один из самых ярких комедийных проектов ТНТ, который за короткий срок завоевал сердца зрителей и триумфально вернулся со вторым сезоном. Съемки проходили в Москве, а для исторических эпизодов команда переместилась на живописные поля, где воссоздали атмосферу прошлого с помощью аутентичных костюмов и деталей.



Сюжет вновь погружает нас в абсурдный водоворот времен: благодаря эксперименту ученого-энтузиаста из 1812 года в современность перемещается поручик Григорий Савельевич Рыльский, гусар с лейб-гвардии. Гусар оказывается в квартире молодого ученого Мити, который и без того переживает непростой период на грани развода. Когда попытка вернуть гостя в его время проваливается из-за сломанной машины времени, Рыльский остается в XXI веке. Так начинается череда комических ситуаций, когда Гусару предстоит столкнуться с современными нравами и технологиями, что вызывает немало смешных и абсурдных ситуаций.