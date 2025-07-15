Меню
Где снимали сериал "Граница: Таежный роман"?

Олег Скрынько 15 июля 2025 Дата обновления: 15 июля 2025
Наш ответ:

Сериал «Граница: Таёжный роман» снимали в Калужской области, недалеко от Москвы. Для съёмок выбрали заброшенный военный городок в посёлке Шайковка – его посоветовал брат одного из членов съёмочной группы, служивший там офицером.

Хотя по сюжету события происходят в приграничном гарнизоне на Дальнем Востоке, ехать так далеко не стали. Вместо этого нашли локацию в Подмосковье, которая идеально передала атмосферу таёжной заставы. Такой подход позволил сохранить бюджет, не жертвуя достоверностью.

Сериал сразу же полюбился российским телезрителям и стал современной классикой. Успех сериала обусловлен не только красочными локациями и насыщенным мелодраматичным сюжетом, но обилием отечественных звезд в касте.

