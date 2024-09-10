Где снимали сериал «Гранд»?

Наш ответ:

«Гранд» — российский комедийный сериал, выходивший с 2018-го по 2021 год. Состоящее из пяти сезонов шоу входит в телефраншизу «Кухня» и является спин-оффом сериала «Отель Элеон» (2016–2017). По сюжету действие «Гранда» разворачивается в московском пятизвездочном бутик-отеле Grand Lion, тогда как события третьего сезона имеют место в загородном эко-отеле Grand.



В первом и втором сезонах фасадом отела Grand Lion стал московский бизнес-центр «Александр Хаус». Он находится на Якиманской набережной недалеко от Патриаршего моста. Точный адрес: улица Большая Якиманка, дом 1. Натурные съемки третьего сезона прошли в отеле Les Art Resort. Он находится в Рузском округе Московской области. В четвертом сезоне было увеличено количество сцен на природе, в связи с чем была добавлена ферма. Также любопытно, что поваров в сериале сыграли фуд-стилисты, готовившие блюда прямо на съемочной площадке.