Где снимали сериал «Госзащита»?

«Госзащита» — российский комедийный сериал, который выйдет на телеканале ТНТ. Премьера состоится 9 февраля 2026 года.
Съемки проходили в Москве. Производством занималась компания 1-2-3 Production. Несмотря на то, что по сюжету действие разворачивается в Благовещенске, основные натурные и интерьерные съемки проходили в столичном регионе, в том числе, вероятно, на новых площадках кинопарка «Москино».
По сюжету экс-партнеры по бизнесу Роман Соколов и его приятель становятся фигурантами крупного дела о махинациях. Роман решает пойти на сделку со следствием, так что он получает возможность начать жизнь с чистого листа. Вместе с дочерью он поселяется в Благовещенск по программе защиты свидетелей. К ним приставляют майора Светлану и капитана Гришу. Теперь Роман вынужден притворяться образцовым семьянином. Кроме того, он пытается наладить испорченные ранее отношения с дочерью.
