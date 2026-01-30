Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Уволить Жору» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Где снимали сериал «Госзащита»?

Где снимали сериал «Госзащита»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 30 января 2026 Дата обновления ответа: 30 января 2026

«Госзащита» — российский комедийный сериал, который выйдет на телеканале ТНТ. Премьера состоится 9 февраля 2026 года.

Где проходили съемки?

Съемки проходили в Москве. Производством занималась компания 1-2-3 Production. Несмотря на то, что по сюжету действие разворачивается в Благовещенске, основные натурные и интерьерные съемки проходили в столичном регионе, в том числе, вероятно, на новых площадках кинопарка «Москино».

О чем сериал

По сюжету экс-партнеры по бизнесу Роман Соколов и его приятель становятся фигурантами крупного дела о махинациях. Роман решает пойти на сделку со следствием, так что он получает возможность начать жизнь с чистого листа. Вместе с дочерью он поселяется в Благовещенск по программе защиты свидетелей. К ним приставляют майора Светлану и капитана Гришу. Теперь Роман вынужден притворяться образцовым семьянином. Кроме того, он пытается наладить испорченные ранее отношения с дочерью.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Госзащита
Госзащита комедия, ситком
2026, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть зрителем на шоу «Песни от всей души»? 12 комментариев
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 51 комментарий
Где снимали фильм «Гладиатор»? 1 комментарий
Такого жуткого финала для Есении в «Методе» никто не желал: почему героиня исчезла в третьем сезоне
И 5 сезон будет, и свадьба Ниляй с красавчиком: в Сеть утекли новые спойлеры к «Клюквенному щербету»
Почему Хюррем звали Роксоланой и действительно ли она была русской? Историческая правда о любимой Сулеймана
Я прошла этот тест на 4/5, а вы? Вспомните по кадрам 5 фильмов СССР – они все про школу и встречи выпускников
«Гораздо больше, чем в книгах»: сериал «Гарри Поттер» от НВО перепишет канон Роулинг от и до – даже актеры уже не скрывают
Целых 4 героя «Магической битвы» сильнее, чем Годжо Сатору: Юдзи и Сукуна на фоне №1 – мальчики для битья
Не зашел новый «Повелитель мух»? Вот 7 сериалов на замену – включайте любой, не прогадаете
Микки Маус против мальчика, который выжил: новое фэнтези Disney собралось переплюнуть самого «Гарри Поттера»
«Оскар» не вручают за душевность, а зря: самая недооцененная драмеди 2025-го заслуживает всех наград — трогает до мурашек
Саша Белый – предатель и стукач: досмотрел китайскую «Бригаду» до половины и хочу забыть, как страшный сон
Культовую сцену с текилой из «Во вся тяжкие» зрители зря считали ляпом целых 10 лет: пересмотрел «Сола» и понял, в чем подвох
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше