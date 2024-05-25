Где снимали сериал «Госпожа»?

Наш ответ:

«Госпожа» — российская многосерийная драма с элементами комедии, вышедшая в 2023 году. Сезон насчитывает восемь эпизодов. Сериал повествует о застенчивой и покладистой соцработнице по имени Маруся, чья мать-лудоманка влезла в большие долги. Чтобы раздобыть деньги, девушка становится доминатрикс в публичном доме. Это событие меняет ее характер и судьбу.



Все интерьерные сцены были отсняты в Москве, тогда как уличный материал снимался в Астрахани, которую можно считать основной локацией. Творческую команду проекта привлекла астраханская архитектура. Съемки в этом городе прошли в апреле и продлились месяц. Создатели подыскивали особое место для романтической сцены со свиданием главных героев. В итоге выбор был сделан в пользу одной из башен Астраханского кремля. К производству были привлечены актеры местного драматического театра, а также рядовые горожане, задействованные в массовке. Домом Маруси стал конструктивистский дом-коммуна, украшенный бутылками из зеленого стекла.