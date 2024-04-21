Меню
Где снимали сериал «Горячая точка»?

Где снимали сериал «Горячая точка»?

21 апреля 2024
Наш ответ:

Остросюжетный детектив «Горячая точка» снимался в Москве и Московской области. По сюжету действие разворачивается в провинциальном российском городке в начале 2000-х годов. Стартовал сериал в январе 2020 года. На данный момент шоу состоит из трех сезонов по 24 эпизода в каждом. Премьера третьего сезона состоялась 16 апреля 2024 года. Производством занимается «Киностудия КИТ» по заказу телеканала НТВ.

«Горячая точка» повествует о парне по имени Женя, который возвращается в родной городок, отслужив семь лет в армии по контракту. Он обнаруживает, что его экс-возлюбленная, как и многие другие местные молодые люди, пристрастилась к наркотикам, тогда как его мать и отчим борются за лесопилку, которую хотят прибрать к рукам бандиты. Женя вместе с отчимом, который тоже был военным, решает дать отпор мафии, захватившей власть в городе за счет распространения наркотиков. Героям приходится действовать практически в одиночку, поскольку местные чиновники продались бандитам.

