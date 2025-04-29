Меню
Где снимали сериал "Город тайн"?

Где снимали сериал "Город тайн"?

Олег Скрынько 29 апреля 2025 Дата обновления: 29 апреля 2025
Наш ответ:

Российский проект «Город тайн» - ремейк южнокорейского телесериала, вышедший на экраны в 2025 году. Съемочный процесс проходил в Москве в июле 2019 года.

Герой сериала Алексей Платов перенёс операцию на мозге, после которой утратил способность испытывать эмоции. Повзрослев, он стал одним из самых эффективных следователей — хладнокровный, рациональный и нечувствительный к давлению и искушениям. Однако такое равнодушие обернулось одиночеством: ему трудно наладить контакт с коллегами и руководством. Однажды он отправляется к своему информатору — бизнесмену, который должен был передать компрометирующие материалы на влиятельных персон, включая сотрудников его же ведомства. Однако Платов находит мужчину мёртвым, с явными признаками насильственной смерти. На место приезжает группа полиции, среди которой — лейтенант, сумевшая наладить контакт с замкнутым следователем. Вместе они начинают опасное расследование, направленное против коррумпированной системы в правоохранительных органах.

Город тайн
Город тайн драма, детектив
2024, Россия
0.0
