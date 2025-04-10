Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Где снимали сериал «Горное солнце»?

Где снимали сериал «Горное солнце»?

Олег Скрынько 10 апреля 2025 Дата обновления: 10 апреля 2025
Наш ответ:

«Горное солнце» — российская мелодрама, состоящая из четырех эпизодов. Премьера состоялась 5 апреля 2025 года. Съемки проходили в России и Казахстане. Так, в сериале фигурируют разные места Санкт-Петербурга, Алматы, Иле-Алатаунского национального парка, природного комплекса на территории Тянь-Шаня.

По сюжету художница Нина Шишкина работает в галерее, живет с матерью и бабушкой, а также собирается выйти замуж за Севу. Казалось бы, жизнь главной героини складывается хорошо, но на самом деле нет. Поворотной точкой в судьбе Нины становится знакомство с казахстанским художником Алекса Бертрана. На одной из его картин Нина узнает свою мать в юности. Оказывается, портрет был написан Алексом по заказу Алмаза Алиева. Тогда он был бедным парнем, а ныне он стал олигархом. Алмаз — отец Нины, о котором мать ей никогда не рассказывала. Нина тайком отправляется в Казахстан, чтобы познакомиться с отцом.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Netflix сделал ставку на историю пивной империи — и не прогадал: у сериала «Дом Гиннесса» уже рейтинг 80 %
«Риск — это награда»: Ной Хоули намекнул, что во 2-ом сезоне «Чужого: Земля» нас ждет большее зло, чем ксеноморфы
Уход любимых героев и другие причины, по которым 5-й сезон «Спасской» можно было и не снимать: мнение зрителей
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше