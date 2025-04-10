Где снимали сериал «Горное солнце»?

Наш ответ:

«Горное солнце» — российская мелодрама, состоящая из четырех эпизодов. Премьера состоялась 5 апреля 2025 года. Съемки проходили в России и Казахстане. Так, в сериале фигурируют разные места Санкт-Петербурга, Алматы, Иле-Алатаунского национального парка, природного комплекса на территории Тянь-Шаня.



По сюжету художница Нина Шишкина работает в галерее, живет с матерью и бабушкой, а также собирается выйти замуж за Севу. Казалось бы, жизнь главной героини складывается хорошо, но на самом деле нет. Поворотной точкой в судьбе Нины становится знакомство с казахстанским художником Алекса Бертрана. На одной из его картин Нина узнает свою мать в юности. Оказывается, портрет был написан Алексом по заказу Алмаза Алиева. Тогда он был бедным парнем, а ныне он стал олигархом. Алмаз — отец Нины, о котором мать ей никогда не рассказывала. Нина тайком отправляется в Казахстан, чтобы познакомиться с отцом.