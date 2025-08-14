Меню
Где снимали сериал «Горько-соленое море любви»?

Олег Скрынько 14 августа 2025 Дата обновления: 14 августа 2025
Наш ответ:

«Горько-соленое море любви» — российский мелодраматический мини-сериал из четырех эпизодов, премьера которого состоялась в мае 2023 года на телеканале «Россия-1».

Где проходили съемки

Производство велось в двух локациях. Творческая команда работала в турецком городе Фетхие, а также в Калухе. В Турции съемки велись на улицах, в парках, на набережной, в больнице. Также в Фетхие был заснят дом главного героя.

О чем сериал

Это история о больничной массажистке Татьяне, чей сын Саша подвержен болезням и нуждается в морском воздухе. Внезапно муж Тани по имени Валера уходит от нее к другой женщине, оставив ее без денег. Тогда Татьяна вместе с Сашй отправляется в Турцию, где знакомится с симпатичным хозяином отеля Акифом и постоялицей Любой, которая стремится найти богатого жениха. Вскоре с Сашей происходит несчастный случай. На лечение требуются деньги. Тогда Акиф делает Тане необычное предложение.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Горько-соленое море любви
Горько-соленое море любви мелодрама
2023, Россия
0.0
