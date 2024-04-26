Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Где снимали сериал «Горький 53»?

Где снимали сериал «Горький 53»?

Олег Скрынько 26 апреля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Горький 53» — российский криминально-детективный сериал, стартовавший в онлайн-кинотеатре «Иви» 23 апреля 2024 года. Первый сезон состоит из восьми эпизодов. Все они уже доступны для просмотра на стриминге. 6 мая сериал начнет выходить на телеканале НТВ.

Съемки «Горького 53» изначально должны были пройти в Нижнем Новгороде, но, оценив облик города, создатели отказались от этого варианта и отправились работать в Кострому. Поскольку действие разворачивается в 1953 году, кинематографисты искали локации, которые наиболее близки к изображаемой эпохе. В этом отношении в Нижнем Новгороде оказалось слишком много современных построек и других городских атрибутов, которые бы пришлось удалять на этапе монтажа. Творческая команда просматривала и другие города, но в итоге выбор пал на Кострому. Впрочем, часть материала все же была отснята в Нижнем Новгороде. По словам режиссера Сергея Коротаева, там были запечатлены панорамные планы города, дающие зрителям представление о том, где происходят события. Эти кадры были откорректированы при помощи компьютерной графики, чтобы избежать анахронизмов.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Горький 53
Горький 53 криминал
2024, Россия
9.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
На такой круиз работать пришлось минимум бы полгода: в Сети подсчитали, сколько выложил за путешествие Горбунков из «Бриллиантовой руки»
«Риск — это награда»: Ной Хоули намекнул, что во 2-ом сезоне «Чужого: Земля» нас ждет большее зло, чем ксеноморфы
В этих 3 сериалах нет ни одной слабой или провальной серии: неудивительно, ведь снимал HBO
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше