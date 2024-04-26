Где снимали сериал «Горький 53»?

Наш ответ:

«Горький 53» — российский криминально-детективный сериал, стартовавший в онлайн-кинотеатре «Иви» 23 апреля 2024 года. Первый сезон состоит из восьми эпизодов. Все они уже доступны для просмотра на стриминге. 6 мая сериал начнет выходить на телеканале НТВ.



Съемки «Горького 53» изначально должны были пройти в Нижнем Новгороде, но, оценив облик города, создатели отказались от этого варианта и отправились работать в Кострому. Поскольку действие разворачивается в 1953 году, кинематографисты искали локации, которые наиболее близки к изображаемой эпохе. В этом отношении в Нижнем Новгороде оказалось слишком много современных построек и других городских атрибутов, которые бы пришлось удалять на этапе монтажа. Творческая команда просматривала и другие города, но в итоге выбор пал на Кострому. Впрочем, часть материала все же была отснята в Нижнем Новгороде. По словам режиссера Сергея Коротаева, там были запечатлены панорамные планы города, дающие зрителям представление о том, где происходят события. Эти кадры были откорректированы при помощи компьютерной графики, чтобы избежать анахронизмов.