Где снимали сериал "Галя у нас отмена"?

«Галя, у нас отмена!» - комедийный сериал отечественного производства, который выходит на канале СТС. Сериал снимали в специально созданном павильоне, стилизованном под гипермаркет «Мой Эверест». Его построили на базе декораций от сериала «Кухня». Основные сцены разворачивались в торговом зале, офисах, на складе и в других зонах, передающих атмосферу настоящего магазина.



Напоминаем сюжет. Фил случайно узнаёт от директора гипермаркета номер бутылки, которая принесёт победу в розыгрыше автомобиля. Чтобы заполучить приз, он устраивается в магазин продавцом, но вскоре по своей вине обрушивает огромный стеллаж. В результате ему приходится отрабатывать нанесённый ущерб. Теперь гипермаркет превращается для него в своеобразную тюрьму, где за фасадом обычной торговли кипят страсти между заместителем директора, начальницей склада, грузчиком, начальницей Фила и другими сотрудниками.