Где снимали сериал «Галка»?

Олег Скрынько 10 июня 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Галка» — российский мелодраматический сериал, вышедший в 2024 году. Сезон насчитывает двенадцать эпизодов. Съемки шоу проходили в Ростове-на-Дону, где на протяжении пятнадцати лет жил режиссер и соавтор сценария «Галки» Роман Нестеренко. Он работал в Ростовском театре драмы им. Горького. Производство шоу началось в начале ноября 2021 года, а завершилось в середине декабря того же года. На экране появляются такие локации, как набережная реки Дон, стадион «Ростов Арена», ресторан «Петровский причал», Дворец культуры «Ростсельмаш», а также подземный переход под Ворошиловским проспектом, где находятся знаменитые мозаики-фрески, находящиеся под защитой ЮНЕСКО. Примечательно, что в «Галке», за исключением восьми артистов, сыграли ростовчане, включая местных театральных актеров и рядовых горожан.

Галка
Галка мелодрама
2024, Россия
0.0
