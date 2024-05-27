Где снимали сериал "ФК Родина"?

Съемки сериала "ФК Родина" проходили в Нижнем Новгороде. В качестве локаций использовались стадион «Старт» в Московском районе, двор с граффити в Верхних Печерах и гаражный кооператив на Бору.
Нижний Новгород изображает провинциальный город Приамурск на границе с Китаем, напоминающий Благовещенск. По сюжету футбольная команда «Родина» теряет финансирование и вылетает из чемпионата, так как мэр города решает продать клуб. Чтобы спасти команду, игроки соглашаются перевезти контрабанду в Китай для местного авторитета. Однако все идет не по плану, и футболисты становятся его должниками, скрываются от китайской мафии, а капитан неожиданно становится владельцем клуба.
