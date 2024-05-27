Меню
Где снимали сериал "ФК Родина"?

Олег Скрынько 27 мая 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Съемки сериала "ФК Родина" проходили в Нижнем Новгороде. В качестве локаций использовались стадион «Старт» в Московском районе, двор с граффити в Верхних Печерах и гаражный кооператив на Бору.

Нижний Новгород изображает провинциальный город Приамурск на границе с Китаем, напоминающий Благовещенск. По сюжету футбольная команда «Родина» теряет финансирование и вылетает из чемпионата, так как мэр города решает продать клуб. Чтобы спасти команду, игроки соглашаются перевезти контрабанду в Китай для местного авторитета. Однако все идет не по плану, и футболисты становятся его должниками, скрываются от китайской мафии, а капитан неожиданно становится владельцем клуба.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

ФК Родина
ФК Родина комедия, спорт
2023, Россия
0.0
