Где снимали сериал "Емеля"?

Где снимали сериал "Емеля"?

Олег Скрынько 6 мая 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Съемки сериала «Емеля» проходили в Калуге в 2023 году. Для съемок в одном из зданий завода на Грабцевском шоссе было организовано временное отделение полиции. Съемки на местности проходили в разных районах города, но особенно много сцен снималось на Правобережье.

По сюжету капитан Емелин, известный как Емеля, с коллегами Васиным и Долбуновым расследует сложные преступления при поддержке эксперта-криминалиста Маши Лихачевой. Емелина репутация у начальства не идеальна, но его высокая процентная раскрываемость вынуждает их терпеть его независимый характер. Емелин отличается харизмой, наблюдательностью и умением мыслить нестандартно, что помогает ему быстро находить преступников и эффективно справляться с ними. Напарник Емелина, Васин, обеспечивает его информационными ресурсами, но Долбунов, наоборот, предпочитает гороскопу, избегая работы в "плохие" дни. Емелин обращается к Маше Лихачевой за советом как в сложных криминальных делах, так и в личных вопросах, благодаря их дружеским отношениям.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Емеля
Емеля детектив, боевик
2024, Россия
0.0
