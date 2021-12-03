Где снимали сериал «Элита»?

Съемки сериала об учениках престижной школы и тайнах, скрытых за глянцевым фасадом, проходили в Испании. Внешний облик школы «Лас-Энсинас» создатели «одолжили» у Европейского университета в Мадриде, расположенного в муниципалитете Вильявисиоса-де-Одон. Другими съемочными локациями выступили муниципалитеты Гвадаррама, Сен-Лоренсо-де-Эль-Эскориаль, Кольядо-Вильяльба и многие другие. Веб-сериал, стартовавший в 2018 году, быстро завоевал сердца поклонников со всего света – только в первый месяц его посмотрели свыше 20 миллионов зрителей Netflix.
Главные роли в проекте исполнили испанские актеры Мария Педраса, Мигель Бернардо, Итзан Эскамилья.
