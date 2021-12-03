Меню
Где снимали сериал «Элита»?

Где снимали сериал «Элита»?

Елена Королева 3 декабря 2021 Дата обновления: 3 декабря 2021
Наш ответ:

Съемки сериала об учениках престижной школы и тайнах, скрытых за глянцевым фасадом, проходили в Испании. Внешний облик школы «Лас-Энсинас» создатели «одолжили» у Европейского университета в Мадриде, расположенного в муниципалитете Вильявисиоса-де-Одон. Другими съемочными локациями выступили муниципалитеты Гвадаррама, Сен-Лоренсо-де-Эль-Эскориаль, Кольядо-Вильяльба и многие другие. Веб-сериал, стартовавший в 2018 году, быстро завоевал сердца поклонников со всего света – только в первый месяц его посмотрели свыше 20 миллионов зрителей Netflix.

Главные роли в проекте исполнили испанские актеры Мария Педраса, Мигель Бернардо, Итзан Эскамилья.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

