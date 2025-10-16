«Дыши» — одна из главных стриминговых новинок 2025 года, вышедшая на Okko.

Синопсис гласит:

Судьба главной героини, успешной московской акушерки Валерии, круто меняется после одного сложного случая. Ей приходится принимать роды у Маши, любовницы бизнесмена Шахова, которая, несмотря на врачебные запреты, настаивает на естественном процессе. Ситуация осложняется тем, что роды начинаются неожиданно. В результате трагической цепочки ошибок ребёнок попадает в реанимацию с угрозой для жизни, а на саму Валерию заводится уголовное дело. Под давлением системы и столкнувшись с профессиональным крахом, ей предстоит бороться за своё доброе имя и переосмыслить всё, во что она верила.

Где снимали сериал «Дыши»

Создатели проекта уделили максимум внимания достоверности. Массовку в сценах с медиками составили настоящие врачи, а младенцев на руках держали только дипломированные акушерки. Съёмки проходили в реальных больницах Москвы, а когда из-за ковидных ограничений не удалось снять в отделении реанимации для новорождённых, команда в павильоне с нуля построила его точную копию.