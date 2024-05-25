Где снимали сериал «Два берега»?

Наш ответ:

«Два берега» — российский драматический сериал, вышедший в 2020 году. Сезон состоит из 16 эпизодов. Производством занимался Первый канал. Съемки прошли в Пермском крае. Творческая команда проекта работала в поселках Пашия, Усьма, Шумихинский и Кусье-Александровский. Примечательно, что ранее в Пермском крае были сняты такие известные фильмы и сериалы, как «Географ глобус пропил» (2013), «Зулейха открывает глаза» (2019) и «Сердце пармы» (2022).



«Два берега» повествуют о Сколчиных и Ермаковых — это две большие семьи, которые на протяжении долгого времени живут в далеком селе на Урале, разделенные протекающей через селение рекой. После революции они оказываются сторонниками разных политических и идеологических воззрений, что приводит к вражде между ними. Несмотря на это, парень и девушка из враждующих семейств влюбляются друг в друга, что приводит к жестоким событиям.