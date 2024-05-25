Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Где снимали сериал «Два берега»?

Где снимали сериал «Два берега»?

Олег Скрынько 25 мая 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Два берега» — российский драматический сериал, вышедший в 2020 году. Сезон состоит из 16 эпизодов. Производством занимался Первый канал. Съемки прошли в Пермском крае. Творческая команда проекта работала в поселках Пашия, Усьма, Шумихинский и Кусье-Александровский. Примечательно, что ранее в Пермском крае были сняты такие известные фильмы и сериалы, как «Географ глобус пропил» (2013), «Зулейха открывает глаза» (2019) и «Сердце пармы» (2022).

«Два берега» повествуют о Сколчиных и Ермаковых — это две большие семьи, которые на протяжении долгого времени живут в далеком селе на Урале, разделенные протекающей через селение рекой. После революции они оказываются сторонниками разных политических и идеологических воззрений, что приводит к вражде между ними. Несмотря на это, парень и девушка из враждующих семейств влюбляются друг в друга, что приводит к жестоким событиям.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Два берега
Два берега драма
2024, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
4 жутких и атмосферных хоррора, которые точно стоит посмотреть этой осенью: мурашки гарантированы
Среди криминальных драм в России есть особенные проекты: эти 3 сериала обсуждают больше остальных
В «Властелине колец» все тянули на себе поход… кроме одного: Толкин сам назвал самого бесполезного героя Братства
Ставка на «Оскар»: новый боевик с ДиКаприо показал скромный старт — и ему все равно удалось переписать историю
У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать
Marvel нервно курит в сторонке: лучшие экранные злодеи, появившиеся в сериалах от HBO
«100% от Дани»: от кого на самом деле ребенок у Вики в «Мажоре» — сценаристы до последнего держали интригу
В каком сезоне убьют Вику из сериала «Мажор»: вспоминаем, кто это сделал — и чем трагедия обернулась в итоге
Снова тихий мальчик, снова пробуждение силы: не грустите, что «Дандадан» закончился — уже 3 октября его создатели порадуют похожей новинкой
«Есения» была хитом, но он не уступал: в СССР многие обожали вестерн с рейтингом 7.7 — вышел 65 лет назад и собрал 67 млн человек
Человек-паук должен впервые появиться в киновселенной DC: Джеймс Ганн признал Marvel каноном и готов к кроссоверу
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше