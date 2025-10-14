Где снимали сериал «Душегубы»?

«Душегубы» — российский криминально-детективный сериал, основанный на реальных событиях. Второй сезон получил название «Душегубы. 1989».

Где проходили съемки первого сезона?

Съемки первого сезона проходили в Московской области. Основными съемочными локациями послужили города Серпухов и Протвино. Именно там создатели проекта нашли места, которые идеально вписывались в атмосферу 1970–1980-х годов. Сергей Чирков, исполнивший в «Душегубах» роль оперуполномоченного Юрия Мандрика, в интервью рассказал о съемках на вокзале в одном из районов Серпухова. Случайные прохожие, особенно представители старшего поколения, удивлялись, увидев на улице людей, одетых в стиле 70-х, и не сразу понимали, что здесь снимают кино. В Протвино съемки проходили в здании Дома ученых, на улицах Ленина, Южной, Московской и других.

Где проходили съемки второго сезона?

Продолжение «Душегубов» снималось в Ярославле и окрестностях. В Ярославле основными локациями стали набережная и внутренний двор правительства Ярославской области — в сериале здание фигурирует в качестве прокуратуры. Для создания атмосферы эпохи были переделаны различные места, например, заброшенный санаторий.