Где снимали сериал «Душегубы»?

Задаёт вопрос: Елена Королева
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 14 октября 2025 Дата обновления ответа: 14 октября 2025

«Душегубы» — российский криминально-детективный сериал, основанный на реальных событиях. Второй сезон получил название «Душегубы. 1989».

Где проходили съемки первого сезона?

Съемки первого сезона проходили в Московской области. Основными съемочными локациями послужили города Серпухов и Протвино. Именно там создатели проекта нашли места, которые идеально вписывались в атмосферу 1970–1980-х годов. Сергей Чирков, исполнивший в «Душегубах» роль оперуполномоченного Юрия Мандрика, в интервью рассказал о съемках на вокзале в одном из районов Серпухова. Случайные прохожие, особенно представители старшего поколения, удивлялись, увидев на улице людей, одетых в стиле 70-х, и не сразу понимали, что здесь снимают кино. В Протвино съемки проходили в здании Дома ученых, на улицах Ленина, Южной, Московской и других. 

Где проходили съемки второго сезона?

Продолжение «Душегубов» снималось в Ярославле и окрестностях. В Ярославле основными локациями стали набережная и внутренний двор правительства Ярославской области — в сериале здание фигурирует в качестве прокуратуры. Для создания атмосферы эпохи были переделаны различные места, например, заброшенный санаторий.

Ирина Франтова 2 мая 2023, 13:19
Вообще на мой Витебск не похож
2 мая 2023, 13:19 Ответить
Наталья Дорогуш 1 октября 2023, 18:03
в ответ на сообщение Ирина Франтова от 2 мая 2023, 13:19
Ага , прям твой … а больше там никого и нет .
1 октября 2023, 18:03 Ответить
Марина Терентьева 4 января 2024, 22:44
Здание прокуратуры Витебска - это мой альма мастер, главный корпус МГАУ им. В. П. Горячкина, город Москва.
4 января 2024, 22:44 Ответить
Марина Терентьева 4 января 2024, 22:45
в ответ на сообщение Марина Терентьева от 4 января 2024, 22:44
Извиняюсь за автозамену
4 января 2024, 22:45 Ответить
Илья Милошевич 22 ноября 2024, 18:03
Гостиница из Протвино) Сначала не поверил, думал, что в Беларуси снимали
22 ноября 2024, 18:03 Ответить
