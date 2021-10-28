Где снимали сериал «Душегубы» (2019)?

Съемки сериала о «витебском душителе» проходили в Московской области. Основными съемочными локациями послужили города Серпухов и Протвино. Именно там создатели проекта нашли места, которые идеально вписывались в атмосферу 1970-1980-х годов. Сергей Чирков, исполнивший в «Душегубах» роль оперуполномоченного Юрия Мандрика, в интервью рассказал о съемках на вокзале в одном из районов Серпухова. Случайные прохожие, особенно представители старшего поколения, удивлялись, увидев на улице людей, одетых в стиле 70-х, и не сразу понимали, что здесь снимают кино.
В Протвино съемки проходили в здании Дома ученых, на улицах Ленина, Южной, Московской и других.
Авторизация по e-mail