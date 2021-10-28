Меню
Где снимали сериал «Душегубы» (2019)?

Елена Королева 28 октября 2021 Дата обновления: 28 октября 2021
Наш ответ:

Съемки сериала о «витебском душителе» проходили в Московской области. Основными съемочными локациями послужили города Серпухов и Протвино. Именно там создатели проекта нашли места, которые идеально вписывались в атмосферу 1970-1980-х годов. Сергей Чирков, исполнивший в «Душегубах» роль оперуполномоченного Юрия Мандрика, в интервью рассказал о съемках на вокзале в одном из районов Серпухова. Случайные прохожие, особенно представители старшего поколения, удивлялись, увидев на улице людей, одетых в стиле 70-х, и не сразу понимали, что здесь снимают кино.

В Протвино съемки проходили в здании Дома ученых, на улицах Ленина, Южной, Московской и других. 

Ирина Франтова 2 мая 2023, 13:19
Вообще на мой Витебск не похож
2 мая 2023, 13:19 Ответить
Наталья Дорогуш 1 октября 2023, 18:03
в ответ на сообщение Ирина Франтова от 2 мая 2023, 13:19
Ага , прям твой … а больше там никого и нет .
1 октября 2023, 18:03 Ответить
Марина Терентьева 4 января 2024, 22:44
Здание прокуратуры Витебска - это мой альма мастер, главный корпус МГАУ им. В. П. Горячкина, город Москва.
4 января 2024, 22:44 Ответить
Марина Терентьева 4 января 2024, 22:45
в ответ на сообщение Марина Терентьева от 4 января 2024, 22:44
Извиняюсь за автозамену
4 января 2024, 22:45 Ответить
Илья Милошевич 22 ноября 2024, 18:03
Гостиница из Протвино) Сначала не поверил, думал, что в Беларуси снимали
22 ноября 2024, 18:03 Ответить
