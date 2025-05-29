Где снимали сериал "Домохозяин"?

«Домохозяин» - новый комедийный сериал, который выходит на СТС. Уличные сцены Семиморска снимали в Выборге и Кронштадте, а интерьер квартиры Шаталиных воссоздали в павильоне в Москве. Просторное жильё главного героя насчитывает шесть комнат, и одну из них — детскую — юные актёры украсили собственными рисунками, придав ей особую атмосферу уюта и тепла.



Напоминаем вам сюжет сериала. Оперативник Антон Шаталин из Семиморска настолько ушёл с головой в работу, что совсем перестал замечать, как отдаляется от семьи. Лишь однажды ему удаётся выкроить выходной — он организует семейный пикник, который оборачивается трагедией: бесследно исчезает его жена. Теперь Антону предстоит не только пережить утрату, но и взять на себя заботу о детях, пожилом тесте и быте, параллельно продолжая распутывать сложные и таинственные дела.