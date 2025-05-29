Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Где снимали сериал "Домохозяин"?

Где снимали сериал "Домохозяин"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 29 мая 2025 Дата обновления ответа: 29 мая 2025

«Домохозяин» - новый комедийный сериал, который выходит на СТС. Уличные сцены Семиморска снимали в Выборге и Кронштадте, а интерьер квартиры Шаталиных воссоздали в павильоне в Москве. Просторное жильё главного героя насчитывает шесть комнат, и одну из них — детскую — юные актёры украсили собственными рисунками, придав ей особую атмосферу уюта и тепла.

Напоминаем вам сюжет сериала. Оперативник Антон Шаталин из Семиморска настолько ушёл с головой в работу, что совсем перестал замечать, как отдаляется от семьи. Лишь однажды ему удаётся выкроить выходной — он организует семейный пикник, который оборачивается трагедией: бесследно исчезает его жена. Теперь Антону предстоит не только пережить утрату, но и взять на себя заботу о детях, пожилом тесте и быте, параллельно продолжая распутывать сложные и таинственные дела.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Домохозяин
Домохозяин комедия
2025, Россия
6.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Не получается купить билет через приложение 1 комментарий
Когда выйдет 2 сезон сериала "Герои старшей школы"? 3 комментария
Когда выйдет второй сезон сериала «Киберкраш»? 81 комментарий
3 ошибки Серсеи, которые стоили ей трона: а ведь она могла переписать историю Вестероса
Для самых смелых: 5 жутких фильмов Netflix, которые не стоит включать одному — даже если вы думаете, что не боитесь ужасов
Темные очки в «Матрице» носили не все: почему Архитектор и Оракул обходились без них
Похоронила мужа, а вскоре и сына: судьбе роковой блондинки из «Бриллиантовой руки» не позавидуешь – цена славы оказалась слишком высока
«Я понял, что я мазохист»: говорили зрители в ожидании 3-х детективов с оценкой 7.9+ – но вам повезло, уже можете посмотреть залпом
Султан Сулейман никогда не любил Хюррем по настоящему: одна сцена в «Великолепном веке» подтверждает это раз и навсегда
Покорила СССР в 15 лет: Настенька из «Морозко» исчезла на пике славы — ее судьба оказалась драматичнее сказки
«Муха укусила»: тест на знание цитат Мягкова - угадайте по одной фразе (в этот раз без «Иронии»)
Секрет под шляпой: почему Смоляков скрывает лысину, даже когда не снимается в «Мосгазе»
Усть-Марсианск, Юпитербург и Киберпатрики: ради съемок «Кибердеревни» создатели преодолели тысячи км, но Землю не покидали
Худших «Трех мушкетеров» сняли в России, лучших – далеко не в СССР: в топ-10 экранизаций Дюма есть даже дорама, но нет Боярского
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше