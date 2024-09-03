Меню
Где снимали сериал «Дом с ментами»?

Где снимали сериал «Дом с ментами»?

Олег Скрынько 3 сентября 2024 Дата обновления: 3 сентября 2024
Наш ответ:

«Дом с ментами» — российский криминальный сериал, стартовавший 19 августа 2024 года. Сезон состоит из 32 эпизодов. Съемки проходили в Санкт-Петербурге среди жилых новостроек. Главной локацией стал ЖК «Солнечный город». В качестве массовки были привлечены местные жители.

Сериал повествует о группе дискредитировавших себя на службе оперативников, которых ссылают в новый район Васельково, где никто не хочет работать. Егор Ожогин — рискующий стать алкоголиком вдовец, Анатолий Давыдов — провинившийся ловелас, а Михаил Бельский произвел махинацию с матпомощью. Компанию этим персонажам составляет выходец из детдома Сергей Матюхин, который считает перевод в Васельково шагом вверх по карьерной лестнице. Этот квартет поселяют в заброшенном здании отдела полиции, которое в народе прозывают «домом с ментами».

