Где снимали сериал «Дочь посла» в Турции?

Для съемок сериала-мелодрамы «Дочь посла» создатели выбрали живописный регион Мугла, расположенный на юго-западе Турции. Среди местных жителей и туристов Мугла популярна сочетанием природных красот – побережья Эгейского моря, лесами и горами – с традиционной турецкой архитектурой. Большая часть сцен была отснята в деревне Мешелик в 22 километрах от Бодрума, где находится старинный особняк Эфеоглу, сыгравший роль дома Санджара Эфе. Сейчас этим особняком владеет председатель правления Denizsen Group Денизен Санкал.
Среди других съемочных локаций «засветились» пляж в Олюденизе, бодрумские ветряные мельницы, расположенные холме между бухтами Бодрума и Гюмбета, и гавань Milta Bodrum Marina у подножия замка Святого Петра в Бодруме.
