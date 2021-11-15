Меню
Где снимали сериал «Дочь посла» в Турции?

Задаёт вопрос: Елена Королева
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 15 ноября 2021

Для съемок сериала-мелодрамы «Дочь посла» создатели выбрали живописный регион Мугла, расположенный на юго-западе Турции. Среди местных жителей и туристов Мугла популярна сочетанием природных красот – побережья Эгейского моря, лесами и горами – с традиционной турецкой архитектурой. Большая часть сцен была отснята в деревне Мешелик в 22 километрах от Бодрума, где находится старинный особняк Эфеоглу, сыгравший роль дома Санджара Эфе. Сейчас этим особняком владеет председатель правления Denizsen Group Денизен Санкал.

Среди других съемочных локаций «засветились» пляж в Олюденизе, бодрумские ветряные мельницы, расположенные холме между бухтами Бодрума и Гюмбета, и гавань Milta Bodrum Marina у подножия замка Святого Петра в Бодруме.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Энгин Акюрек
Энгин Акюрек
Engin Akyürek
Гонджа Джиласун
Гонджа Джиласун
Konca Cilasun
Догукан Полат
Догукан Полат
Doğukan Polat
