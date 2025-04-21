Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Где снимали сериал "Дневники вампира"?

Где снимали сериал "Дневники вампира"?

Пилотную серию сериала «Дневники вампира» снимали в канадском Ванкувере, в провинции Британская Колумбия. Однако все последующие эпизоды перенесли в американский город Ковингтон, штат Джорджия — он стал «двойником» вымышленного Мистик Фоллс из Виргинии. Кроме того, съёмки проходили и в других локациях Атланты, благодаря выгодным налоговым льготам региона.

По сюжету прошло всего четыре месяца после автокатастрофы, унесшей жизни родителей, и подростки Елена и Джереми Гилберт всё ещё переживают утрату, стараясь вернуться к обычной жизни. Елена — умная и популярная школьница — пытается скрыть боль. В её школе появляется новый ученик — таинственный Стефан Сальваторе, к которому Елена сразу испытывает симпатию. Она не знает, что он вампир, а его брат Дэймон — воплощение зла. Между ними начинается борьба за её сердце.

Дневники вампира
Дневники вампира драма, мелодрама, мистика
2009, США
7.0
