Где снимали сериал "Диверсант"?

«Диверсант» - военная дарма, ставшая на отечественном телевидении большим хитом. Съемки сериала проходили на территории Калининградской области.



Напомним вам сюжет. 1942 год. Два молодых разведчика — 18-летний Лёня Филатов и 20-летний Алексей Бобриков — только что окончили разведшколу и едут в часть на попутном грузовике. Полные надежд и юношеского задора, они мечтают о скорой победе и верят, что встретят конец войны в звании полковников. Но внезапный обстрел всё меняет. В ожесточённой перестрелке с немцами выживают лишь Лёня и случайный попутчик — сержант Алёша. Сержант, движимый личными мотивами добраться до самого Берлина, просит Лёню отдать ему документы погибшего Бобрикова, чтобы он мог продолжить войну под его именем. «Пусть имя твоего товарища и дальше бьёт фашистов», — говорит он. Ошеломлённый гибелью друга, Лёня не успевает осознать, насколько странна эта просьба — и к каким тяжёлым последствиям может привести его согласие.