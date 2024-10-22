Меню
Где снимали сериал "Дино"?

Олег Скрынько 22 октября 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Съемки нашумевшего криминального сериала «Дино» проходили на разнообразных площадках Москвы и Подмосковья, но особую атмосферу придали кадры, снятые в легендарном особняке Владимира Брынцалова, известного в 90-е как «фармацевтический король». Этот роскошный дворец с лепниной и позолотой, оформленный в стиле броского китча, оказался как нельзя кстати для создания нужной эстетики.

Сюжет сериала погружает зрителя в историю коллектора из 90-х, который работал на криминальных авторитетов и со временем получил прозвище «Дино» — друзья по-доброму называли его «динозавром» за старомодные методы. После нескольких лет, проведённых в деревне, он возвращается в современный мегаполис, где сталкивается с новым миром, которому не сразу удаётся адаптироваться. В борьбе за место в новой реальности ему предстоит помогать сыну бывшего босса и возобновить непростые отношения с экс-возлюбленной.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Дино
Дино комедия, криминал
2024, Россия
0.0
