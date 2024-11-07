Меню
Где снимали сериал «Детектив на кончике пера»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Дата ответа: 7 ноября 2024 Дата обновления ответа: 6 февраля 2025

«Детектив на кончике пера» — российский детективно-мелодраматический сериал, премьера которого состоялась 28 октября 2024 года. Шоу доступно для просмотра в онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск», «Иви», PREMIER, «Смотрешка» и «24ТВ». Съемки прошли летом 2024 гола в Московской области.

В центре сюжета — успешная писательница Варвара Любочкина, специализирующаяся на любовных романах. Однако она мечтает сменить амплуа, взявшись за создание детективов. Варвара получает возможность попробовать себя в качестве сыщицы, когда пропадает ее младший брат Никита, работающий в следственном комитете. Варваре удается отыскать брата и раскрыть дело об убийстве. После этого главная героиня становится напарницей Петра Кравцова, под началом которого работает Никита.

Детектив на кончике пера
детектив
2024, Россия
