Где снимали сериал "Дело было на Кубани"?

«Дело было на Кубани» — российский сериал, вышедший в 2011 году. Часть съёмок проходила на Украине, в селе Германовка. Сцену с жилищем главного героя Григория Лютого снимали у реки Десна, где съёмочная группа специально выстроила соколиную гать.
Молодой лесник Григорий Лютый мечтает заняться фермерством и готовится к свадьбе с Кристиной Черкесовой. Однако в станицу возвращается Дмитрий Крутов — сын состоятельного местного жителя, недавно окончивший столичный вуз. Он тоже испытывает чувства к Кристине и решает действовать — в отсутствие Григория, с помощью приятелей он похищает девушку. Лютый ночью находит их у реки и серьёзно проучивает соперника. Тем временем младшая сестра Кристины, Татьяна, которая давно влюблена в Григория, решается открыто признаться ему в своих чувствах.
