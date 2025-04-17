Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Где снимали сериал "Дело было на Кубани"?

Где снимали сериал "Дело было на Кубани"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 17 апреля 2025 Дата обновления ответа: 17 апреля 2025

«Дело было на Кубани» — российский сериал, вышедший в 2011 году. Часть съёмок проходила на Украине, в селе Германовка. Сцену с жилищем главного героя Григория Лютого снимали у реки Десна, где съёмочная группа специально выстроила соколиную гать.

Молодой лесник Григорий Лютый мечтает заняться фермерством и готовится к свадьбе с Кристиной Черкесовой. Однако в станицу возвращается Дмитрий Крутов — сын состоятельного местного жителя, недавно окончивший столичный вуз. Он тоже испытывает чувства к Кристине и решает действовать — в отсутствие Григория, с помощью приятелей он похищает девушку. Лютый ночью находит их у реки и серьёзно проучивает соперника. Тем временем младшая сестра Кристины, Татьяна, которая давно влюблена в Григория, решается открыто признаться ему в своих чувствах.

Дело было на Кубани
Дело было на Кубани драма, мелодрама
2011, Россия
3.0
