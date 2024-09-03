Где снимали сериал «Дама с собачкой»?

Наш ответ:

«Дама с собачкой» — российский детективный сериал с элементами комедии. Шоу насчитывает три сезона по шестнадцать эпизодов в каждом. Первый сезон вышел в 2022 году.



Съемки «Дамы с собачкой» проходили в Новороссийске в летнее время. Основной локацией стало село Мысхако, расположенное в 5 км от центра Новороссийска на берегу Черного моря. Поселок занимает восточные склоны горы Колдун. По словам актера Сергея Перегудова, который сыграл в шоу Эдуарда Свиридова, во время работы было необычайно жарко, но спасением становился свежий черноморский воздух.



Сериал повествует о экс-учительнице математики Агате Денисовне Марфиной, которая после смерти супруга перебирается к дочери, проживающей в элитном приморском поселке. Там Агата Денисовна берется за расследование массы запутанных преступлений.