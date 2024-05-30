Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Где снимали сериал «Дальнобойщики»?

Где снимали сериал «Дальнобойщики»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 30 мая 2024 Дата обновления ответа: 6 февраля 2025

«Дальнобойщики» — российский приключенческий сериал, который стал одним из самых популярных телепроектов начала 2000-х. Главные роли сыграли Владимир Гостюхин и Владислав Галкин. Первый сезон, состоящий из 20 эпизодов, вышел в 2001 году, тогда как премьера второго (12 эпизодов) состоялась в 2004 году. В 2012 году была предпринята попытка перезапустить шоу. Были выпущены еще 12 серий, но в них отсутствует Галкин, ушедший из жизни в 2010 году.

Съемки «классических» «Дальнобойщиков» проходили под Волоколамском на местных дорогах, а также на территории пионерского лагеря «Ласточка». «Украинские» и «сибирские» сцены тоже снимались там. Завод КамАЗ специально для сериала предоставил две фуры. Гостюхин и Галкин обучались водить грузовики, но большая часть материала снималась не в кабине настоящего КамАЗа, а в ее реплике. Макет был поставлен на передвигающуюся платформу, которую передвигали по дорогам, чтобы запечатлеть крупные планы артистов словно бы на ходу. Другие фигурирующие в сериале автомобили принадлежали членам творческой команды.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Дальнобойщики
Дальнобойщики драма, комедия
2001, Россия
6.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Не получается купить билет через приложение 1 комментарий
Когда выйдет 2 сезон сериала "Герои старшей школы"? 3 комментария
Когда выйдет второй сезон сериала «Киберкраш»? 81 комментарий
3 ошибки Серсеи, которые стоили ей трона: а ведь она могла переписать историю Вестероса
Роботы, полеты в космос и криосон: в Сети определили, в каком году происходят события «Интерстеллара» — осталось не так уж и долго
Виноват не сценарий, а Ниляй: 3 актрисы из «Клюквенного щербета», которые ушли из проекта из-за Фейзы Дживилек
Прибыл Годжо Сатору, но его смели: 7 дней «Магическая битва» была в топе проката – а потом ей утерло нос аниме, собравшее в мире $168 млн
Усть-Марсианск, Юпитербург и Киберпатрики: ради съемок «Кибердеревни» создатели преодолели тысячи км, но Землю не покидали
Похоронила мужа, а вскоре и сына: судьбе роковой блондинки из «Бриллиантовой руки» не позавидуешь – цена славы оказалась слишком высока
Ничего не планируйте на 27-29 ноября: стриминги подарят сразу 6 мощных премьер – от отечественного «Дандадана» до комедии с Мадяновым
«Муха укусила»: тест на знание цитат Мягкова - угадайте по одной фразе (в этот раз без «Иронии»)
Секрет под шляпой: почему Смоляков скрывает лысину, даже когда не снимается в «Мосгазе»
«Я понял, что я мазохист»: говорили зрители в ожидании 3-х детективов с оценкой 7.9+ – но вам повезло, уже можете посмотреть залпом
«Совершенно новый проект»: Руперт Гринт готов снова сыграть Рона Уизли, но в Гриффиндоре его больше не ждите
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше