Где снимали сериал «Дальнобойщики»?

«Дальнобойщики» — российский приключенческий сериал, который стал одним из самых популярных телепроектов начала 2000-х. Главные роли сыграли Владимир Гостюхин и Владислав Галкин. Первый сезон, состоящий из 20 эпизодов, вышел в 2001 году, тогда как премьера второго (12 эпизодов) состоялась в 2004 году. В 2012 году была предпринята попытка перезапустить шоу. Были выпущены еще 12 серий, но в них отсутствует Галкин, ушедший из жизни в 2010 году.



Съемки «классических» «Дальнобойщиков» проходили под Волоколамском на местных дорогах, а также на территории пионерского лагеря «Ласточка». «Украинские» и «сибирские» сцены тоже снимались там. Завод КамАЗ специально для сериала предоставил две фуры. Гостюхин и Галкин обучались водить грузовики, но большая часть материала снималась не в кабине настоящего КамАЗа, а в ее реплике. Макет был поставлен на передвигающуюся платформу, которую передвигали по дорогам, чтобы запечатлеть крупные планы артистов словно бы на ходу. Другие фигурирующие в сериале автомобили принадлежали членам творческой команды.